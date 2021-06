Gael García y su hermano José Emilio demandarán a Bella de la Vega ¿Qué les hizo?

Tal parece ser que la tensiones entre Gael García y su madrastra Bella de la Vega van de mal en peor, pues el medio hermano del actor, José Emilio García, reveló que la demandarán por difamarlo.

Esto debido a unas fuertes declaraciones que Bella de la Vega emitió en una entrevista: la integrante de “Survivor México” aseguró que José Emilio García padecía de “Síndrome borderline” (o trastorno de límite de personalidad), y además dijo que el joven abandonó a su padre, José Ángel García, y que lo amenazaba con suicidarse si no le daba dinero.

“Bella no es ni su nombre ni nada, es una mentirosa porque no sé cuantos años se quita y tiene casi 50 años. Luego dice que yo abandoné a mi papá, cuando mi papá se divorció de mi mamá se cambió a un departamento, teníamos comunicación, nos veíamos, pero yo lo veía triste y me fui a vivir con él hasta el 2014, hasta que me dejó esta señora, que yo siento que fue la que nos separó”, acusó José Emilio en “De Primera Mano”.

Respecto a la polémica que Bella de la Vega despertó al tomarse una foto junto al cadaver de José Ángel García, José Emilio dijo:

“No necesito una foto de su cadáver. Todos recordamos a mi papá como un gran ser humano, no es para estarlo degradándolo de esa manera y si quería un recuerdo, tómala y quédatela, no la subas a Facebook o Instagram”, arremetió.

Gael y su hermano demandarán a Bella de la Vega

José Emilio García aseguró que él y Gael tomarán cartas legales ante las acciones de Bella de la Vega.

“Estas acciones que ella ha tomado son muy sancionadas por la ley porque está dañando cuestiones de derechos humanos, como el derecho a la dignidad, al honor y tomaremos cartas legales en el asunto. Generalmente se requiere además de una disculpa pública una remuneración económica”, explicó la abogada de José Emilio.