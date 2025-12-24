Resultados del Sorteo Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional.

El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional se realiza cada 24 de diciembre y este 2025 entrega más de 430 millones de pesos en premios para los billetes ganadores.
En sorteo se entregan 16,722 premios y participan 80 mil “cachitos” de la lotería y uno de cada 5 tienen oportunidad de ganar.
Lista de ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 224
En La Razón de México te presentamos los números ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 224 de este miércoles 24 de diciembre del 2025.
Esta es la lista de resultados del concurso:
- Premio mayor de 204 millones de pesos: número ganador 73823
- Premio de 12 millones 800 mil pesos: número ganador 46284
- Premio de 800 mil pesos: número ganador 46283
- Premio de 800 mil pesos: número ganador 55045
- Premio de 800 mil pesos: número ganador 44624
- Premio de 800 mil pesos: número ganador 32037
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 18536
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 42883
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 24780
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 29981
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 52856
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 52820
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 25283
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 40022
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 39024
- Premio de 400 mil pesos: número ganador 77318
Premios del Sorteo de Navidad 2025
Este sorteo de Navidad de la Lotería Nacional se lleva a cabo en 4 series. Cada serie tiene 20 “cachitos”.
- Si se adquieren las cuatro series del premio mayor del Sorteo Gordo de Navidad se pueden ganar un total de 204 millones de pesos.
- Si se adquieren tres series del número ganador se pueden ganar hasta 153 millones de pesos.
- Si se adquieren dos series ganadoras del premio mayor se pueden ganar hasta 102 millones de pesos.
- Y con una sola serie ganadora se pueden ganar hasta 51 millones de pesos.
- Ahora que si se adquiriera sólo un “cachito” ganador se pueden ganar hasta 2 millones 550 mil pesos.
Tipos de premios de la Lotería de Navidad
El sorteo contempla cuatro tipos de premios: Premios directos, Premios por aproximación, Premios por terminación y Reintegros.
- Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 526.
- Los Premios por aproximación se entregan en total 198.
- Los Premios por Terminación que se entregan son 806.
- Y los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del premio mayor.
Puedes conocer más sobre cómo se juega el Sorteo Gordo de Navidad en el siguiente enlace.
¿Cómo cobrar un premio?
Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México, a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.
También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.
