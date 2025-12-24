Resultados del Sorteo Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional.

El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional se realiza cada 24 de diciembre y este 2025 entrega más de 430 millones de pesos en premios para los billetes ganadores.

En sorteo se entregan 16,722 premios y participan 80 mil “cachitos” de la lotería y uno de cada 5 tienen oportunidad de ganar.

El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional entrega un Premio Mayor de 204 millones de pesos. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Lista de ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 224

En La Razón de México te presentamos los números ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 224 de este miércoles 24 de diciembre del 2025.

Esta es la lista de resultados del concurso:

Premio mayor de 204 millones de pesos: número ganador 73823

Premio de 12 millones 800 mil pesos: número ganador 46284

Premio de 800 mil pesos: número ganador 46283

Premio de 800 mil pesos: número ganador 55045

Premio de 800 mil pesos: número ganador 44624

Premio de 800 mil pesos: número ganador 32037

Premio de 400 mil pesos: número ganador 18536

Premio de 400 mil pesos: número ganador 42883

Premio de 400 mil pesos: número ganador 24780

Premio de 400 mil pesos: número ganador 29981

Premio de 400 mil pesos: número ganador 52856

Premio de 400 mil pesos: número ganador 52820

Premio de 400 mil pesos: número ganador 25283

Premio de 400 mil pesos: número ganador 40022

Premio de 400 mil pesos: número ganador 39024

Premio de 400 mil pesos: número ganador 77318

Lista de ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 224. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Premios del Sorteo de Navidad 2025

Este sorteo de Navidad de la Lotería Nacional se lleva a cabo en 4 series. Cada serie tiene 20 “cachitos”.

Si se adquieren las cuatro series del premio mayor del Sorteo Gordo de Navidad se pueden ganar un total de 204 millones de pesos.

Si se adquieren tres series del número ganador se pueden ganar hasta 153 millones de pesos.

Si se adquieren dos series ganadoras del premio mayor se pueden ganar hasta 102 millones de pesos.

Y con una sola serie ganadora se pueden ganar hasta 51 millones de pesos.

Ahora que si se adquiriera sólo un “cachito” ganador se pueden ganar hasta 2 millones 550 mil pesos.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Tipos de premios de la Lotería de Navidad

El sorteo contempla cuatro tipos de premios: Premios directos, Premios por aproximación, Premios por terminación y Reintegros.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 526.

Los Premios por aproximación se entregan en total 198.

Los Premios por Terminación que se entregan son 806.

Y los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del premio mayor.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.