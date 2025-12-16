¿Cuánto dinero se puede ganar en el sorteo Gordo de Navidad 2025 por serie o cachito?

El sorteo Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional tiene un Premio Mayor de 204 millones de pesos, en cuatro series. De esta forma, los mexicanos se preguntan cuánto dinero se puede ganar por la compra de una serie o un cachito.

El concurso fue programado para el 24 de diciembre del 2025 y se tiene contemplado la venta de hasta 80 mil billetes de Lotería Nacional.

¿Cuánto se puede ganar por cada serie y cada cachito?

El sitio oficial de la Lotería Nacional tiene las cantidades que se otorgan por cada cachito o serie premiada en el Gordo de Navidad 2025. Es importante mencionar que el Premio Mayor solo se puede ganar cuando se adquieren 4 series.

A continuación, te presentamos los precios por cachito y serie:

Un cachito cuesta 120 pesos

Una serie tiene un costo de 2 mil 400 pesos

Dos series tienen un precio de 4 mil 800 pesos

Tres series cuestan 7 mil 200 pesos

Cuatro series cuestan 9 mil 600 pesos

Así, los mexicanos que quieren participar en el sorteo Gordo de Navidad 2025 tienen una duda sobre cuánto dinero pueden ganar si adquieren un cachito o una serie.

Con 4 series se pueden ganar 204 millones de pesos

Con 3 series pueden ganar 153 millones de pesos

Con 2 series pueden ganar 102 millones de pesos

Con 1 serie pueden ganar 51 millones de pesos

Con 1 cachito pueden ganar 2 millones 550 mil pesos

El Sorteo Gordo de Navidad 2025 se realizará el miércoles 24 de diciembre de 2025. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿A qué hora es el sorteo Gordo de Navidad 2025?

El Sorteo Gordo de Navidad se celebra una vez al año cada 24 de diciembre. Este 2025, se llevará a cabo el miércoles en el siguiente horario:

20:00 horas

El juego ofrece un total de 430 millones 259 mil 200 pesos, repartidos en 16,722 premios, con el Premio Mayor como un gran atractivo.

¿Dónde comprar los boletos para el sorteo Gordo de Navidad 2025?

Cada billete de la Lotería Nacional se puede comprar en centros de venta autorizados, así como el aplicaciones móviles y páginas de internet de las firmas reconocidas por la institución.

la persona interesada deberá acudir a la agencia vendedora reconocida por la Lotería Nacional. Para encontrar el puesto más cercano se debe ingresar al siguiente link.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

