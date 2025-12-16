¿Cuánto se queda Hacienda del sorteo Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional?

El Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional es un sorteo muy esperado por los mexicanos, quienes se preguntan cuánto dinero se queda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Premio Mayor de los 204 millones de pesos .

Este juego tradicional fue programado para el próximo miércoles 24 de diciembre de 2025, con más de 80 mil números participantes. El Premio Mayor solo se puede obtener si se compran 4 series.

El Sorteo Gordo de Navidad 2025 se realizará el miércoles 24 de diciembre de 2025. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Cuánto te quita Hacienda si te llevas el sorteo Gordo de Navidad 2025?

La Secretaría de Hacienda aplica el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los premios obtenidos en loterías, rifas, sorteos y concursos organizados en México, como el sorteo Gordo de Navidad 2025.

Así, la dependencia aplica el impuesto federal de 1 por ciento, el cual se retiene automáticamente por la Lotería Nacional y podría ser el definitivo; sin embargo, las reglas de cada estado podrían incrementar la retención.

El impuesto local podría llegar a ser de hasta un límite de 6 por ciento sobre el premio. Los estados en los que se supere dicho límite, se cobrarán el 21 por ciento del total de los ingresos.

En el caso de la Ciudad de México, el impuesto que se retiene por el sorteo Gordo de Navidad 2025 es del 6 por ciento, según lo establece el Código Fiscal de la CDMX.

¿Cuándo es el sorteo de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional determinó celebrar el sorteo Gordo de Navidad cada 24 de diciembre. En esta ocasión el concurso fue programado para el miércoles en el siguiente horario.

20:00 horas

La institución informó que el sorteo de Navidad se podrá seguir a través de la cuenta oficial de los sorteos tradicionales de la Lotería Nacional.

¿Cuánto puedes ganar?

Con 4 series se pueden ganar 204 millones de pesos

Con 3 series pueden ganar 153 millones de pesos

Con 2 series pueden ganar 102 millones de pesos

Con 1 serie pueden ganar 51 millones de pesos

Con 1 cachito pueden ganar 2 millones 550 mil pesos

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

