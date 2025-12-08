Sorteo Gordo de Navidad 2025: ¿dónde comprar el cachito y cuánto cuesta?

El Sorteo Gordo de Navidad es un evento que muchos mexicanos esperan durante todo el año y este 2025, no es la excepción. El juego fue programado para el próximo miércoles 24 de diciembre en su edición 224.

El juego ofrece un Premio Mayor de 204 millones de pesos. En La Razón de México, te decimos dónde comprar tu billete (cachito) de la suerte y cuánto cuesta.

¿Dónde comprar el cachito de la suerte y cuánto cuesta?

La Lotería Nacional vende el cachito del Sorteo Gordo de Navidad 2025. Hay dos formas de adquirir el boleto de la suerte o la serie, ya que este juego reparte el Premio Mayor en 4 series.

De esta forma, el cachito se puede adquirir de dos formas:

Física

Electrónica

El Sorteo Gordo de Navidad 2025 se realizará el miércoles 24 de diciembre de 2025. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Para el primer caso, la persona interesada deberá acudir a la agencia vendedora reconocida por la Lotería Nacional. Para encontrar el puesto más cercano se debe ingresar al siguiente link.

En el caso de que se quiera comprar de manera electrónica, el gobierno desarrolló una página web y una aplicación para teléfonos inteligentes. De esa manera, se pueden obtener los boletos del Sorteo Gordo de Navidad 2025.

¿A qué hora es el Sorteo Gordo de Navidad 2025?

Fecha: miércoles 24 de diciembre de 2025

Horario: 20:00 horas

La transmisión en vivo del sorteo se puede seguir a través de YouTube

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

La Lotería Nacional aseguró que “este sorteo busca compartir con todas y todos la ilusión, la alegría y el espíritu de renovación que distinguen a estas fechas, haciendo de la esperanza un motivo común que une a las familias en cada rincón del país”.

“A través de este sorteo reafirmamos nuestro compromiso con la preservación de las tradiciones que fortalecen nuestro sentido de identidad y comunidad. Esta emisión no sólo marca el cierre de un ciclo, sino que invita a reflexionar sobre los logros alcanzados, a reconocer los desafíos superados y a mirar el porvenir con confianza y optimismo. Cada billete representa la posibilidad de nuevos comienzos, de metas alcanzadas y del deseo compartido de bienestar para todos”, indicó sobre el Sorteo Gordo de Navidad 2025.

