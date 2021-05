Survivor México 2021: Bella de la Vega se une a OnlyFans "por necesidad" (FOTOS)

Bella de la Vega de Survivor México 2021 ya se olvidó de la experiencia que vivió en el reality show y ahora abrió su cuenta en la plataforma de OnlyFans.

La exconcursante de Survivor México 2021 anunció que en la plataforma subirá contenido exclusivo para a todos sus fans.

Bella de la Vega anunció que el costo de la suscripción a OnlyFans es de 20 dólares mensuales y se podrá acceder a material inédito y exclusivo.

La actriz ofreció una entrevista a TV Notas en la que señaló que no teme mostrar su cuerpo y que muchas de las imágenes que subirá a la plataforma fueron tomadas por su difunto esposo José Ángel García.

“Muchos artistas entraron a esta plataforma y yo no tengo problema con mostrar mi cuerpo, no me da pena, pues veo la vida diferente, incluso habrá muchas fotos que me tomó mi marido”, dijo.

Bella de la Vega de Survivor México 2021 señaló que su incursión en OnlyFans es para tener una fuente de ingresos y un trabajo que hace por gusto y por necesidad.

“Exactamente, es para monetizarlo. Como persona de trabajo, eso es lo que buscamos, que podamos pagar nuestras cuentas y no estar con deudas para que no nos metan al Buró de Crédito. Ahorita no tengo problemas económicos, pero tampoco voy a decir que no tengo necesidad de trabajar; yo trabajo, además de por gusto, por necesidad”, dijo.

Bella de la Vega de Survivor México 2021 tiene aprobación de su esposo

La actriz y modelo asegura que a su esposo José Ángel García le hubiera hecho muy feliz que se sumara a esta plataforma porque él tenía la ilusión de que ella posara para una revista para caballeros.

“Él tenía la ilusión de que yo posara para una revista de caballeros, entonces, sé que tengo su aprobación, su venia y su consentimiento. Él no veía mal que subiera fotos sexys porque no era celoso; mi esposo estaría orgulloso y le gustaría ver que la página me ayuda para sacar ingresos”, mencionó.