Viuda de papá de Gael García asegura que fotos en ataúd fue su “última voluntad”

Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, papá de Gael García, aseguró que las polémicas fotografías que se tomó junto al ataúd abierto del histrión, fueron la “última voluntad” de su entonces esposo.

“Hablamos si me voy, si me muero, si esto pasa, me dijo, ‘si me voy yo quiero estar contigo hasta el último aliento de mi existencia’. Entonces pensando en todo eso, se me vino a la cabeza lo que me dijo: ‘te tomas una selfie y la pones en Facebook como si yo todavía estuviera ahí”, expresó Bella de la Vega, a los medios de comunicación, durante el funeral del actor, quien falleció el pasado viernes 22 de enero.

Bella de la Vega, viuda del papá de Gael, compartió esta imagen en Facebook. Captura de pantalla

De la Vega, indicó que no pensó que las fotografías incomodaran a los fans del histrión José Ángel García, por lo que se disculpó.

“Nunca imaginé que iba a ser una cuestión mala o morbosa, perdón y por eso la quité. Les pido una disculpa, nunca lo hice con afán de morbo o maldad”, dijo.

Bella de la Vega, viuda del papá de Gael García, compartió esta historia en Instagram.. Captura de pantalla

Reiteró que fue la última petición que el papá de Gael García le hizo durante los 10 días de agonía que tuvo antes de fallecer.

“Era su voluntad que hiciéramos algo juntos antes de que yo no volviera a ver en su cuerpo… me dijo 'haces como que me estás abrazando, te tomas una foto y la subes a Facebook; incluso pedía música para su velorio”, expresó.

AG