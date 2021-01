Hospitalizan al padre de Gael García por fibrosis pulmonar ¿su vida peligra?

José Ángel García, padre de Gael García Bernal, fue hospitalizado a causa de la fibrosis pulmonar que padece, informó Bella de la Vega, su esposa.

“Pido humildemente una oración colectiva por la salud y recuperación de mi amado esposo José Ángel García Huerta, quien está librando una batalla por su vida contra la fibrosis pulmonar”, escribió la actriz en su cuenta de Facebook.

“Dios, Virgencita de Guadalupe: ayuden a mi esposo a sanar y seguir siendo el hombre honesto, justo y trabajador que siempre ha sido, con esa alegría, energía y buen humor que lo hacen un ser especial y el Maestro que nos enseña muchas cosas buenas con su ejemplo”, agregó.

En entrevista con “Sale el Sol”, De la Vega señaló que José Ángel García se encuentra pasando por un momento difícil en su salud:

“La fibrosis pulmonar parece que le está ganando la batalla por alguna cuestión de que ahorita sus pulmones están muy débiles y estamos pasando un momento muy difícil”, lamentó.

Posteriormente señaló a “Ventaneando” que el también actor tenía dudas respecto a ingresar al hospital, pues le dijo que no deseaba perder la vida en un nosocomio.

“’¡Yo no me quiero morir en el hospital!’… el sentía que se estaba muriendo, pero ya a la tercera crisis, que fue ayer, sube las escaleras con todo y el oxígeno, se cayó, se desvaneció y lo tuve que levantar yo sola y le dije: ‘como tú quieras, no te voy a llevar al hospital a fuerzas […] por eso es que hasta hoy fuimos al hospital”, comentó.

Agregó que la salud José Ángel García se complicó luego que tras un viaje a Cancún desarrollara una infección en vías urinarias.

“Se me empezó a poner muy grave, dejó de oxigenar, prácticamente el oxígeno bajaba a 20. Ahorita está bien, entró con una oxigenación de casi 80”, abundó.

Asimismo, señaló que le avisó a Gael García del estado de salud de su padre desde el martes; “habló con él, platicaron y ya se sintió más animado”, finalizó.