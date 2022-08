Natalia Subtil demandará a Sergio Mayer Mori por no pagarle la pensión alimenticia a su hija

Natalia Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de ser un padre desobligado, pues reveló que lo demandará por ignorar por completo a la hija que engendraron juntos y no pagarle la pensión alimenticia.

Así lo contó Natalia Subtil a “Sale el Sol”, programa al que le reiteró que ya se hartó de tener que decirle a Sergio Mayer Mori que se haga cargo de su hija.

"Llega un punto en el que te afectas tanto emocionalmente que te hartas, obviamente lo sigo luchando, pero ya no igual, para no cansarme y poner tu energía ahí es muy feo", lamentó la modelo.

Por si fuera poco, Natalia Subtil dio a conocer que "estamos empezando legalmente", por lo que muy pronto Sergio Mayer Mori, sentirá el peso de la ley. Asimismo criticó a su ex suegro Sergio Mayer, pues dijo que no la ha ayudado pese a que el ex diputado se ha declarado a favor de los derechos de las mujeres.

"Es muy chistosa la incongruencia porque al mismo tiempo que dicen: 'tienes que luchar por sus derechos', y cuando tu empiezas a luchar por sus derechos todos se van al otro lado... Estoy esperando que (Sergio Mayer) defienda a dos mujeres que son su nieta y la mamá de la nieta", pronunció.

Finalmente, Natalia Subtil dijo que su hija ya siente cada vez meno la falta de su padre: “creo que ya se acostumbró, creo que los niños llegan a un punto en el que se acostumbran a no tener tanto la presencia, como que ya le da igual".