Sergio Mayer afirma que tuvo una infancia devastadora por ser "güerito" en Iztapalapa

Tal parece ser que Sergio Mayer tuvo una muy dura infancia en Iztapalapa, pues el famoso detalló que por ser “güerito” lo agarraban de bajada.

Así lo afirmó Sergio Mayer en entrevista con el Capi Pérez en “La Caminera”, a quien le contó que de chico tenía problemas con la “raza”.

"Yo se lo platiqué a Yordi por primera vez, pero yo nací en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, ahí en Iztapalapa, por el Cerro del Peñón", inició Mayer.

"A nosotros nos veían como los güeritos y nos costó mucho trabajo porque teníamos muchos problemas con la raza, con la banda que es de donde crecimos mis hermanos y yo", añadió el ex diputado.

Por ello, Sergio Mayer que él y sus hermanos siempre se “ponían al tiro” para defenderse “porque de verdad nos iba como en feria, a cada rato nos agarraban de bajada, así aprendimos a defendernos".

"No llegué ahí, yo ahí nací, soy de ahí. Por la Cabeza de Juárez, que antes eran basureros, la neta esa colonia... no me da pena decirlo, de allá venimos y estudié en la escuela Manuel C. Tello, una escuela de gobierno, y nos teníamos que rifar para defendernos porque nos daban con todo", abundó el actor,

Finalmente, Sergio Mayer confesó que de niño agarró buena condición física porque cuando iba a haber una pelea “siempre corría. Ahí agarré buena condición porque tenía que estar corriendo siempre".