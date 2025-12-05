Apagón CFE HOY 5 de diciembre: ¿A qué hora será y qué estados serán afectados?

CFE anuncia apagón HOY 5 de diciembre para estos estados.

Toma precauciones, prepara las linternas y desconecta aparatos sensibles. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha advertido sobre un apagón que afectará a cientos de personas este viernes 5 de diciembre. Así que, si hay actividades laborales o personales que tengas planeadas, toma precauciones.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la CFE advirtió sobre el apagón programado para este viernes 5 de diciembre, el cual, advirtió, será total, es decir, no funcionará ningún suministro de energía eléctrica.

Trabajadores de la CFE. ı Foto: Cuartoscuro

Por ello, si cuentas con una agenda de actividades que involucren el uso de tu energía eléctrica, toma precauciones, pues si están en la o las zonas donde se llevará a cabo el apagón, habrá dificultades para tu trabajo.

Dónde y cuándo será el apagón de CFE HOY 5 de diciembre

El mega apagón de la CFE está programado para HOY 5 de diciembre, por lo que cientos de personas no recibirán suministro eléctrico, lo cual, a su vez, afectará sus actividades laborales y personales diarias.

Imagen ilustrativa de un apagón. ı Foto: Flickr

Sin embargo, el apagón está programado para ocurrir solo en un estado, en un municipio y en una zona específica. ¡Así que, si estás fuera de ahí, no te alarmes!

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, el apagón de la CFE está programado para este 5 de diciembre de 04:00 a 11:00 horas en el Centro Histórico de Tlaquepaque, Jalisco.

Comunicado de la CFE. ı Foto: Redes sociales

El motivo del corte de energía es por “trabajos programados de Mantenimiento y mejoras a nuestra red de Distribución”.

Es decir, solo los recintos y domicilios ubicados en esta zona se verán afectados, y lo harán durante la madrugada y hasta la mañana del día.

Así, al corte de esta nota, el apagón habrá finalizado, y no debería haber más afectaciones ni en Tlaquepaque ni en otras zonas de Jalisco.

En caso de que este fuera el caso, la CFE recordó a la ciudadanía el número de teléfono para reportar irregularidades: 33 16 02 59 56.

¿Cómo prepararse ante un corte de energía programado?

Cargar Dispositivos : Asegúrate de cargar completamente teléfonos móviles, laptops, baterías externas (power banks) y cualquier otro dispositivo electrónico esencial

Linternas y Baterías : Ten a mano linternas o lámparas de pilas y verifica que tengan baterías nuevas o cargadas. Evita usar velas por seguridad

Alimentos y Agua : Prepara alimentos no perecederos que no requieran cocción o refrigeración. Asegúrate de tener suficiente agua potable

Medicamentos : Si tomas medicamentos que requieren refrigeración, planifica cómo mantenerlos fríos (como con una hielera y bolsas de hielo)

Refrigerador/Congelador : Ajusta el refrigerador y el congelador a la temperatura más fría y mantenlos cerrados para conservar el frío el mayor tiempo posible

Dinero en Efectivo : Los cajeros automáticos y terminales de pago pueden no funcionar, así que ten algo de dinero en efectivo a mano

Vehículos : Llena el tanque de gasolina de tu vehículo, ya que las bombas de combustible pueden no operar

Aparatos Sensibles: Desconecta los aparatos electrónicos sensibles (como televisores y computadoras) para protegerlos de posibles picos de tensión cuando se restablezca la energía

