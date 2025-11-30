CFE destaca como prioridades la atención al cliente oportuna y el suministro eléctrico de calidad

CFE brinda atención a clientes en sus más de mil Centros de Atención distribuidos en México.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recordó sus diferentes canales para brindar atención de calidad a usuarias y usuarios, entre ellos la línea telefónica 071, para reportes, dudas y aclaraciones sobre el suministro de energía eléctrica.

Destacó que el 071 está disponible para sus más de 49.6 millones de clientes en todo el país, que ya no necesitan esperar la disponibilidad de ejecutivos con las recientes opciones de autoatención.

En sencillos pasos, usuarios pueden obtener, por ejemplo, su orden de servicio o información relevante cuando la necesiten; además, en caso de que todos los asesores de atención telefónica se encuentren ocupados, existe la opción de recibir una llamada de regreso en minutos, para no permanecer en espera.

Ejecutivos de CFE brindan asistencia en sus Centros de Atención a Clientes. ı Foto: CFE

Se puede marcar al 071 desde cualquier teléfono fijo o móvil, las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de la línea, es posible realizar consultas, trámites, aclaraciones y reportes relacionados con el suministro eléctrico, desde verificar saldos y aclarar recibos, hasta reportar fallas en el servicio para su atención inmediata.

La CFE aseguró que un equipo especializado en seguimiento de solicitudes trabaja en coordinación con áreas técnicas para agilizar la atención a través del 071, lo que ha permitido reducir tiempos de respuesta y garantizar soluciones oportunas.

“Este esfuerzo refleja el compromiso de la CFE con la mejora continua de la calidad del servicio y la experiencia del usuario”, aseveró.

Así mismo, la CFE cuenta con 2 mil 150 ventanillas de atención personalizada en sus más de mil Centros de Atención a Clientes distribuidos en el territorio nacional, que reciben alrededor de 10 millones de visitas al año.

Entre los servicios ofrecidos en los puntos de contacto están la contratación del suministro eléctrico y cuentan con puntos de pago en más de 2 mil 500 equipos CFEmáticos disponibles.

CFE cuenta con CFEMáticos para pagar recibos. ı Foto: CFE

La CFE dispone de servicios digitales mediante el portal web y la aplicación CFE Contigo, que brindan la posibilidad de pagar en línea y generar solicitudes de aclaraciones y reportes sin necesidad de trasladarse a un Centro de Atención a Clientes o comunicarse al 071.

La CFE trabaja en una estrategia para informar eventualidades en el suministro eléctrico mediante mensajes de texto : programación de interrupciones por labores de mantenimiento y modernización de la infraestructura, estatus de su facturación y medios disponibles para la cobranza. Sin embargo, para poder recibir esa información, es necesario tener un medio de contacto con la CFE.

“En la CFE, nunca dejamos de trabajar para mejorar nuestros servicios y aplicar nuevas tecnologías, siempre enfocados en elevar la calidad y calidez en la atención a nuestras usuarias y usuarios, para que cada interacción sea más ágil, eficiente y satisfactoria", destacó.

