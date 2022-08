Sergio Mayer afirma que será presidente de México: "Lo decreto"

Sergio Mayer ya cuenta con una carrera política, pues se desempeñó como diputado; no obstante, el actor tiene aspiraciones que van más allá de una gubernatura estatal o puesto en alguna secretaría, pues afirmó que desea ser presidente de México.

Así lo reveló Sergio Mayer a “Venga la Alegría”, programa al cual el exintegrante de Garibaldi le remarcó que su carrera en la farándula no le quita mérito político.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, señaló.

Tras ello, Sergio Mayer tomó el caso de Arnold Schwarzenegger, actor que pasó de ser “Termiantor” a gobernador de California.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante, que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, apuntó el famoso.

Para finalizar, Sergio Mayer habló de su polémica con Daniela Parra, hija de Héctor Parra, asegurando que no la va a demandar por acusarlo de tráfico de influencias.

“Nunca dije que iba yo a presentar, dije que había elementos suficientes para presentarlo. Mucha gente la ve como una niña tierna, chiquita, tiene una responsabilidad. Ella y sus abogados me acusaron de tráfico de influencias y voy a tener una conferencia de prensa el martes para ver en qué quedó ese tema”, dijo.