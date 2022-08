¿Sergio Mayer va a demandar a Natália Subtil, su ex nuera, por estupro?

El pleito entre Sergio Mayer y su ex nuera Natalia Subtil crece y ahora el actor dejó claro que podría demandar a la modelo por estupro y abuso de confianza.

Esto ocurre luego de que Natalia Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de ser un padre desentendido y no darle para la manutención de la hija que ambos procrearon, y de que despotricó en contra de su padre, el ex diputado, por no apoyarla.

Sergio Mayer explotó ante los señalamientos y dio a conocer que podría proceder legalmente en contra de la modelo, pues ella mantuvo la relación con su hijo cuando éste era menor de edad, y además ella estaba casada.

“Si tiene algún problema, ¿no crees que lo correcto es hacerlo ante los tribunales? ¿Por qué en los medios? ¿Por qué a través de las redes? Eso se llama chantaje. ¿Por qué no va y presenta un documento? Ella ya dijo y declaró que ya le presentamos un documento nosotros, y que ella no lo quiso firmar”, señaló.

“Eso es estupro, definitivamente, era menor de edad cuando se conocieron, ella estaba casada, y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó. Y con todo y todo mi hijo de verdad está bien comprometido, y a eso regresó, a arreglar los temas legales, y que se ponga ante un juez ¿qué le corresponde? ¿Qué le corresponde a él con su hija?”, añadió Sergio Mayer.

Por si fuera poco, el actor reveló que Natalia Subtil no le quiere regresar la camioneta que le prestó y que lo chantajea con ello: “no me la quiere regresar; eso se llama abuso de confianza, yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta”.