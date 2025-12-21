¿Quién es Jamie McPhee? La esposa de James Ransone

Tras darse a conocer la muerte de James Ransone, el público desea saber más detalles sobre la vida privada del actor de It y The Wire, quien estaba casado y tenía dos hijos cuando se quitó la vida.

¿Quién es la esposa de James Ransone?

Si bien James Ransone siempre mantuvo a su familia lejos de los reflectores para asegurarse de que vivieran con tranquilidad, se saben un par de cosas de su esposa, Jamie McPhee y ahora te hablamos de ello.

¿Quién es la esposa de James Ransone? ı Foto: Redes sociales

Es poco lo que se sabe de Jamie McPhee, más allá de que tiene una edad similar a la del histrión, es decir, pasa los 40 años. Por otro lado, no se ha revelado a los medios de qué trabaja la mujer, donde estudió o cuándo nació.

Se sabe que ella comenzó su relación con el actor al poco tiempo de la ruptura con Chloë Sevingny en 2008 y que formaron una relación estable basada en el cariño y respeto mutuo.

La mujer no solía aparecer en la alfombre roja en compañía de su pareja, ni publicaba fotos o videos junto con ellos, por lo que no enfrenta rumores o especulaciones, como le pasa a otras esposa de famosos.

¿Qué le pasó a James Ransone?

El histrión se quitó la vida. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron a un lugar después de recibir una llamada de emergencia, pero fue descartado cualquier indicio de criminalidad o participación de terceros tras una investigación preliminar.

Según registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el cuerpo de Ransone fue hallado el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 y se suicidó por ahorcamiento.