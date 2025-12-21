El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado pues el actor James Ransone, recordado por sus papeles en The Wire e It: Capítulo Dos, falleció a los 46 años.

Aunque la noticia recientemente se dio a conocer, el famoso originario de Estados Unidos perdió la vida el viernes 19 de diciembre. Autoridades de California, Los Angeles Medical Examiner’s Office, confirmaron la terrible noticia.

La noticia ha generado conmoción entre colegas y seguidores, quienes han expresado su tristeza a través de redes sociales debido a la forma en que perdió la vida. Muchos han recordado su talento y la intensidad de sus interpretaciones, lo que hizo que dejara huella en la industria hollywoodense.

Muere el actor James Ransone, a los 46 años

James Ransone, de 46 años, murió. De acuerdo con reportes de medios como TMZ, el Departamento de Policía de Los Ángeles atendió una llamada de emergencia en una residencia el viernes 19 de diciembre.

Cuando llegaron, los agentes realizaron un informe de investigación y descartaron la participación de terceros. Posteriormente, el médico forense confirmó al medio que la causa del deceso del actor fue suicidio por ahorcamiento.

¿Quién era James Ransone?

James Ransone era ampliamente reconocido en el mundo del entretenimiento por dar vida a Ziggy Sobotka en la aclamada serie de HBO The Wire y por interpretar a Eddie Kaspbrak adulto en It: Capítulo Dos.

Rest in Peace James Ransone. You portrayed Eddie Kaspbrak so well. A character so loved and important in my childhood. You will always be EDDIE. Rest in eternal peace. ❤️🎈 pic.twitter.com/5epYE1utRa — Latrice (@latricejackson_) December 21, 2025

Nació en Baltimore en 1979 y estudió en el Carver Center for Arts and Technology y en la School of Visual Arts.

El actor estadounidense inició su carrera a principios de los años 2000 con papeles secundarios en series como Ed y Third Watch, hasta alcanzar notoriedad en The Wire. También fue bajista en la banda de metal Early Man

En cuanto a su vida personal se sabe que el famoso tuvo un hijo y que estuvo casado, aunque mantuvo su vida privada con mucha discreción.

En varias entrevistas, James Ransone reveló que fue víctima de abuso sexual en su adolescencia. Este hecho afectó profundamente su vida, además de influir en su visión del mundo y en la intensidad de sus interpretaciones en cine y televisión.

El histrión solía hablar de este tema, delicado para él, públicamente con la intención de visibilizar estos casos de violencia.

James Ransone también reconoció haber enfrentado adicciones a las drogas y el alcohol. No temió a compartir con el público cómo su proceso de recuperación influyó al momento de elegir qué personajes interpretaría en la pantalla.