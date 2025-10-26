Welcome to Derry: ¿A qué hora se estrena el capítulo de hoy 26 de octubre de la serie de It?

Una de las series más esperadas de la temporada de Halloween 2025k, conocida como la spooky season llega a la televisión y se trata de Welcome to Derry, la serie inspirada en las películas y en el libro de It, de Stephen King.

La serie se estrena este 26 de octubre a través de la plataforma de streaming HBO Max, por lo que los fans pueden disfrutar del primer episodio de esta impactante producción que promete ser una de las series más emblemáticas del terror.

¿De qué se trata la serie de Welcome to Derry?

La serie sigue la historia original del libro y de las películas sobre que en el pueblo e Derry vive un ente que se roba a los niños para comérselos, este ente es Pennywise, el payaso bailarín, quien vive en la cloacas del pueblo a donde se lleva a todos los niños que roba.

Sin embargo, a diferencia de las películas, en esta ocasión los adultos estarán involucrados en las desapariciones, es decir, policías y papás de los menores estarán buscando a sus hijos perdidos con operativos que terminaran en desastre cuando se den cuenta que quién se lleva a los niños es Pennywise.

En las películas y en el libro es muy poca la participación de los adultos que se ven buscando a sus hijos, los adultos protagonistas son los mismo niños cuando ya crecen y regresan a Derry para volver a enfrentarse al payaso.

Otra diferencia es que en lugar de que el lema del payaso sea “Todos flotan”, ahora “Todos vivirán aquí abajo”.

Asimismo, la serie sigue la línea de que el payaso se alimenta de los miedos de los niños y de los adultos, por lo que se transformará en cosas perturbadoras para poder asustarlos y atraerlos a su guarida.

¿A qué hora se estrena Welcome to Derry?

La serie de Welcome to Derry se estrena este domingo 26 de octubre a las 19:00 horas por el canal de HBO y por la plataforma de HBO Max.

Los niños protagonistas de la serie de televisión Welcome to Derry ı Foto: IG It_official

¿Cuántos capítulos tienes Welcome to Derry?

La serie se conforma de ocho capítulos, los cuales se van a estrenar cada semana, aquí te dejamos la lista completo de las fechas de estreno de cada episodio.

Capítulo 2 - 2 de noviembre

Capítulo 3 - 9 de noviembre

Capítulo 4 - 16 de noviembre

Capítulo 5 - 23 de noviembre

Capítulo 6 - 30 de noviembre

Capítulo 7 - 7 de diciembre

Capítulo 8 - 14 de diciembre

Welcome to Derry reparto

La serie de Welcome to Derry cuenta con un gran elenco que está integrado por: Bill Skarsgård como protagonista interpretando a It, Pennywise el Payaso Bailarín; otros actores a destacar son Taylor Paige como Charlotte Hanlon; Josan Adepo como Leroy Hanlon; Blake Cameron como Woññ Hanlon; Chris Charlk como Dick Hallorann; James Remar como General Shaw; Stephen Rider como Hank, entre otros.