‘IT: Welcome to Derry’: Lanzan el primer trailer del sangriento regreso de Pennywise

HBO MAX ha revelado el primer avance de IT: Bienvenidos a Derry, en inglés, Welcome to Derry, la nueva serie que promete regresar el terror a la pantalla chica con una de las historias más icónicas del universo de Stephen King, que incluye el regreso del temible payaso Pennywise.

El primer adelanto de IT: Welcome to Derry ya está dando de qué hablar en redes sociales y ha generado las primeras reacciones en los fanáticos del terror y el público cinéfilo, quienes tendrán que esperar a otoño para poder disfrutar de la serie.

Primer vistazo oficial a Pennywise en ‘IT: Welcome to Derry’. pic.twitter.com/gh5bPeEQ8u — Cerebros (@CerebrosG) May 20, 2025

¿De qué trata IT: Bienvenidos a Derry?

La historia de la serie se sitúa en 1962, en Derry, el pueblo de Maine. De este modo, sabemos que la historia es anterior a los acontecimientos de las películas originales.

La precuela profundizará en el origen del mal de habita en el pueblo antes de la llegada del Club de los Perdedores. Por lo visto en el avance, la serie promete continuar con el horror sobrenatural que ha caracterizado a la historia a través de los años.

¿Cuándo se estrena IT: Bienvenidos a Derry?

Hasta el momento, HBO MAX no ha compartido una fecha exacta para el estreno de la esperada precuela de It. Sin embargo, se espera que en los próximos meses podamos ver más detalles de la serie y será en otoño que tendremos la historia completa.

Elenco de IT: Bienvenidos a Derry

Se sabe que la serie contará con el regreso de Bill Skarsgård como el payaso Pennywise, lo que ayudará a dar continuidad a la historia y a que conecte con mayor facilidad a las películas de 2017 y 2019.

El resto del elenco se conforma por los siguientes artistas:

Jovan Adepo

Chris Chalk

Taylor Paige

James Remar

Stephen Rider

Madeleine Stowe

Trailer de IT: Bienvenidos a Derry