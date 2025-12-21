¿Quién era James Ransone y de qué murió el actor de ‘It’ y ‘El Teléfono Negro’?

Tras darse a conocer la muerte del actor americano James Ranson a los 46 años de edad, el mundo del entretenimiento se encuentra de luto. El famoso era conocido a nivel internacional por su papel como Ziggy Sobotka en la serie The Wire de HBO Max.

Además, interpretó a Max en la cinta de terror El Teléfono Negro, así como la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It: Capítulo Dos. Ante la noticia de su fallecimiento, muchos desean saber quién era James Ranson, así como de qué falleció.

James Ransone known for playing adult Eddie in IT Chapter 2, as well roles in Sinister and The Black Phone movies and many more, has sadly passed away at the age of 46 by suicidepic.twitter.com/YFW6FjAydK — Film Tweets (@FilmUpdates77) December 21, 2025

¿Quién era James Ransone?

El actor nació en Baltimore en 1979 y estudió en el Carver Center for Arts and Technology y en la School of Visual Arts. El actor estadounidense inició su carrera a principios de los años 2000 con papeles secundarios en series como Ed y Third Watch, hasta alcanzar notoriedad en The Wire. También fue bajista en la banda de metal Early Man.

Si bien el hombre fue discreto sobre su vida privada, se sabe que estuvo casado y tuvo dos hijos. Además, reveló que en su adolescencia sufrió abuso sexual, un hecho que marcó su vida profundamente.

También, se dedicó por años a compartir su procesos de recuperación tras convertirse en adicto a las drogas y el alcohol. Al contar su historia de vida, buscaba visibilizar los casos de violencia.

¿De qué murió James Ransone?

Según los primeros informes, se dice que el histrión se quitó la vida. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron a un lugar después de recibir una llamada de emergencia, pero fue descartado cualquier indicio de criminalidad o participación de terceros tras una investigación preliminar.

James Ransone has sadly passed away at the age of 46 by suicide. pic.twitter.com/Q91R32sZkg — A Shot (@ashotmagazine) December 21, 2025

Según registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el cuerpo de Ransone fue hallado el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 y se suicidó por ahorcamiento.

Cabe mencionar que en caso de requerir ayuda psicológica por conductas similares, se recomienda ampliamente comunicarse a la Línea de la Vida (800 911 2000) la cual ofrece servicio las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional.