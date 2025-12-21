La muerte de James Ransone ha sacudido al mundo del entretenimiento, tras darse a conocer el suicidio del actor que dio vida a personajes en series y The Wire y películas como It: Capítulo 2.

El actor mantuvo su vida privada fuera de los reflectores, por lo que es poco lo que se sabe al respecto, mas allá de su lucha contra las adicciones y el abuso que sufrió en su infancia. Sin embargo, se sabe que James Ransone estuvo casado y tuvo hijos durante su matrimonio.

James Ransone has sadly passed away by suicide at the age of 46 💔 pic.twitter.com/aUIzpQIcDR — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) December 21, 2025

¿Quiénes son los hijos de James Ransone?

Tras la muerte del histrión, sobrevive su esposa Jamie McPhee y sus dos hijos. Las identidades de los menores lograron permanecer privadas a través de los años, pues él hablaba muy poco de su vida en familia.

Esta elección de alejar a los niños de los reflectores ayudó a que los pequeños pudieran mantener una vida tranquila y alejada de atención no solicitada por parte de terceras personas, así asegurando una niñez cómoda para ellos. Se sabe que Ransone era cercano a sus padres, James Finley Ransone II y Joyce Ransone. Se desconoce si tuvo algún hermano.

Su esposa por otro lado, compartió en redes sociales un enlace a una recaudación de fondos a favor de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), organización dedicada a la atención y prevención de enfermedades de salud mental.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para México, puedes solicitar ayuda a través de la Línea de la Vida (800 911 2000) la cual ofrece servicio las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional.