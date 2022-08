¿Frida Sofía podría ser deportada tras agresión a su vecina? Esto es lo que se sabe

Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, se enfrentará a un proceso legal este mes de septiembre, luego de que fue acusada de agresión contra una de sus vecinas.

Los hechos ocurrieron en el 2019, pero será este 2022 cuando Frida Sofía tenga que comparecer ante las autoridades de Miami, Estados Unidos.

Hace unos días se filtraron imágenes de la policía de Miami hablando y escuchando la declaración de Frida Sofía y de la vecina Andrea Wilson, quien acusa a la hija de Alejandra Guzmán.

En las imágenes se observa a la mujer Andrea Wilson hablando con los elementos de la policía y contando que había ido a visitar a Frida Sofía, pero ella reaccionó de manera violenta y terminó golpeando y rasguñando a la vecina.

“Ella me estaba diciendo que venga. Entonces por fin venimos, que es la hija de Alejandra Guzmán. Queríamos tomar y queríamos comer. Yo acabé de llegar, yo subí. Estuvimos allá cinco minutos. Yo le digo a ella ‘oye quiero ir a comprar unas arepas’. Me empezó a decir varias palabras. Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima y yo la tuve que agarrar y tirarla encima. Ellos tuvieron que agarrarla de brazo a brazo y decirme ‘salte corriendo mujer’, porque se me estaba tirando así como una gata. Me rompió la camiseta”, declaró la vecina de Frida Sofía.

Mientras que la hija de Alejandra Guzmán, también aparece en el video recibiendo a los policías en su domicilio y contando su versión de la historia, pues dijo que su vecina fue la que empezó el pleito.

¿Frida Sofía podría ser deportada?

La revista TVNotas publicó una entrevista con una supuesta amiga de Frida Sofía, quien reveló que si la hija de la cantante no demuestra que no agredió a su vecina, podría ser deportada.

“Ella asegura que es inocente y se ha negado a llegar a un arreglo. La fiscalía entabló conversaciones para lograr un acuerdo, pero Frida se negó rotundamente. Porque aunque con ese acuerdo evitaría la cárcel, tendría que admitir que sí tuvo responsabilidad en los hechos y eso quedaría en el expediente de Frida, y ella no lo desea así, porque a la par lleva otro juicio y la combinación de ambos la podrían llevar a ser deportada”, dice la publicación.

Por su parte Frida Sofía negó que pudiera ser portada y aclaró que su abogado es muy bueno y señala que con su defensa podría salir bien librada.

“Es puro chisme. Mi abogado es un chingón y está mujer es una chismosa”, dijo en un mensaje que envió al conductor Javier Ceriani de Chisme No Like.