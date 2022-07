Alejandra Guzmán revela que quería un niño y no a Frida Sofía

Es bien sabido que Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no tienen una buena relación, cosa que ahora se acentúa, pues la cantante reveló que cuando se embarazó quería que su bebé fuera hombre.

Así lo confesó Alejandra Guzmán en el programa “Hoy”, emisión en la que habló de cómo fue su embarazo, con motivo de la dinámica en la que los invitados adivinan el género del bebé de Andrea Escalona.

"Fíjate que yo tuve un embarazo muy sano, realmente no engordé mucho porque yo bailé y canté hasta los 6 y medio meses. Yo decidí tenerla, o sea, yo fui al doctor y me dijo: ‘si todo el mundo quiere que la tengas y tú no la quieres tener, no la tengas, porque ya desde tu vientre sabe si tú no la quieres tener’, entonces yo lo pensé y al otro día dije ‘sí, sí la quiero tener’", inició en sus declaraciones Alejandra Guzmán.

Tras ello, la cantante emitió sus fuertes declaraciones en las que dijo que deseaba tener un varón.

"Yo quería niño, porque todas en mi casa son niñas, menos mi hermano, entonces yo dije: ‘quiero romper con eso’", remarcó.