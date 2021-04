Alejandra Guzmán defiende a Enrique Guzmán: "Está enferma", dice de Frida Sofía

La rockera Alejandra Guzmán recurrió a las lágrimas al referirse al affaire protagonizado por su hija, Frida Sofía, que acusa de abuso sexual infantil a Enrique Guzmán. Insistió en la defensa de su padre y aseguró que es inocente.

“Esto ha llegado a un nivel muy fuerte, es muy triste porque yo la parí. Es bueno que hablemos que dejemos claro la situación que yo he vivido hasta ahora (...) Imagínate ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad. Yo no puedo permitir que llegue a este nivel, y que ataque a mi papá”, expresó Alejandra Guzmán en una entrevista en el programa "Me dijo Adela".

“No la descalifiqué, yo he estado en el lugar en donde ha estado mi padre, toda mi familia tiene miedo de qué pueda pasar después. No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño. He hecho todo, he ido a todas las terapias, a lugares donde me pueden ayudarla. Yo no puedo ayudarla porque yo tengo mis propios problemas”, abundó la intérprete de “Eternamente bella”

Alejandra Guzmán sigue respaldando a Enrique Guzmán

Durante la conversación, Guzmán comentó sentirse muy sensible ante la respuesta que tuvo su progenitor a las imputaciones y espera que Enrique llegue al fondo del asunto en materia legal: “No me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo (...) Es muy fácil decir algo y embarrar a alguien”, glosó Alejandra Guzmán.

La hija de la actriz Silvia Pinal, hizo una reminiscencia de la vida de su hija y atestiguó, como anteriormente que su hija fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad cuando era una niña. Sin embargo los tratamientos siempre han quedado pendientes.

“Debido al mal manejo de analgésicos, Frida ahora sufre un desorden que hace decir cosas que igual ella cree que son ciertas”, develó. En medio de lágrimas, “La Guzmán” aseguró que no guarda ningún resentimiento en contra de su hija y que busca perdonarla: “Sé que está enferma”.

“Soy una madre destrozada nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado por algo que no ha hecho y eso es injusto y hoy vengo a decirlo y no lo voy a decir jamás. Yo hoy cierro este capítulo (...) si esto va a llegar a la ley ojalá lleguen a la raíz de esto para que yo la pueda ayudar “, concluyó Alejandra Guzmán.

