"Pongo las manos al fuego por mi padre": Alejandra Guzmán pide a Frida Sofía ir a terapia

Luego de que Alejandra Guzmán emitió un comunicado en el que le dice a su hija Frida Sofía que tome terapia psicológica, luego de que la joven acusó a Enrique Guzmán de abuso sexual, la cantante salió a hablar en persona para defender a su padre.

“Creo que es tiempo de que yo hable, como madre he hecho todo lo que he podido por ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas", señala Alejandra Guzmán en un video.

La intérprete de “Eternamente bella” le pide a Frida Sofía que se acerque a ella para así ayudarla a asistir a terapia.

“Te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”, dijo.

Alejandra Guzmán agregó que no desea dar declaraciones respecto a las acusaciones de abuso sexual, mismas que ella niega.

“A todos los medios les pido que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y me ha enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre, gracias a todos y por favor Frida acércate”, finalizó.