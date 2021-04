Padre de Frida Sofía afirma que Enrique Guzmán golpeaba y estafaba a Alejandra Guzmán

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, habló respecto a la denuncia que su hija hizo contra Enrique Guzmán de abuso sexual.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el empresario señaló que apoya incondicionalmente a Frida Sofía y calificó a Enrique Guzmán de “libidinoso y abusivo”.

Frida Sofía y su papá Especial

“Obviamente no tengo duda alguna y apoyo a mi hija Frida Sofía al 100. Estuve con ella en Miami y platicamos algo de los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido. Yo no tenía idea. Creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido, de haber visto a este señor, no sé qué hubiera pasado”, externó.

Enrique Guzmán estafaba y agredía a Alejandra

Pablo Moctezuma aseguró que el cantante golpeaba y estafaba a Alejandra Guzmán, a quien aseguró que el cantante nunca apoyó en el inicio de su carrera, sino que se le aceró hasta que obtuvo éxito.

“La verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, siempre ha sido un libidinoso, siempre ha sido un abusivo toda su vida y la verdad no me sorprende ni tantito. Abusaba de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba”, narró.

Finalmente, remarcó que su exsuegro tendrá que pagar las consecuencias de sus actos.

“A Enrique Guzmán le digo que todo cae por su propio peso y creo que va a tener que enfrentar la realidad de sus actos. Le quiero decir muchas cosas, pero no creo que sea bueno decirlo público. Es un tipejo y va a pagar por lo que hizo”, finalizó.