Frida Sofía revela que Enrique Guzmán la manoseó desde que tenía 5 años

Parece ser que la familia Guzmán nunca se liberará del escándalo, pues Frida Sofía reveló este miércoles que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó sexualmente de ella desde que tenía cinco años.

Así lo confesó Frida Sofía al programa “De Primera Mano”, espacio al que aseguró que odia a Enrique Guzmán, a quien calificó como un hombre “abusivo” y “asqueroso”.

Frida Sofía Instagram

“Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, señaló.

Frida Sofía agregó que el cantante se excusaba diciendo que le hacía “cariñitos” cuando le tocaba sus partes íntimas. “Me manoseó desde los cinco”, refutó entre lágrimas.

"Es un delito", agregó.

Frida Sofía Especial

Asimismo, la joven agregó que no habló antes del tema porque pensó que era una situación familiar normal. "De niña te dicen que es algo que un abuelito te hace".

“Se vuelve algo normal, que asco, pero es que en algún momento se empieza a sentir rico, porque te están tocando tus partes íntimas, por eso me lo callé”, añadió.

Frida Sofía agregó que también fue abusada sexualmente por los amantes de su madre, Alejandra Guzmán.

"De repente me volvió a pasar con todos los novios de mi mamá... bueno, no los novios, los que tenía y que entraban al hotel... ¡Cómo no voy a estar enojada!", finalizó.