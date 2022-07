Alejandra Guzmán es denunciada por intento de extorsión

Alejandra Guzmán está sumida en la polémica, pues un empresario la denunció por intento de extorsión.

El empresario en cuestión es Mario Juárez y le contó a “Chisme No Like” que Alejandra Guzmán canceló una presentación que tenía planeada con ellos y que se negó a devolver el adelanto que le dieron.

"Es un proceso desagradable, nosotros estamos en el negocio de crear arte y traer entretenimiento en vivo, de correr el riesgo de las inversiones que son grandes, ponemos el patrimonio de nuestras familias en riesgo, por un evento en el que contratamos 389 personas directamente, 1500 personas son las que participan en un evento, y que venga un artista y trate de extorsionar o robarte", lamentó el empresario.

"A mí me extorsionaron con dos millones de pesos, una artista que se llama Alejandra Guzmán, sus guaruras, sus representantes trataron de hacer esto pensando que esta era la manera de actuar... Lo que yo veo es una persona a la que le importa un comino la responsabilidad social que tiene, la responsabilidad con el público que pagó para ir a verla a ella, se lava las manos, a ella le vale gorro realmente una demanda más, una demanda menos", lamentó.

El empresario señaló que le pagaron a 1.2 millones de pesos a Alejandra Guzmán, pero que perdieron 5.6 millones al contratar gente, equipo y regresar lo de la venta de los boletos, mientras que la famosa no les ha devuelto nada.

"Tengo la prueba, tengo la evidencia y sé que vamos a ganar... Yo le diría que sea responsable, que dé la cara, que no se lave las manos diciendo que no sabe nada, que fue porque se enfermó. Las mentiras nos dan tristeza, me gustaría que afrontara la verdad... no quiero decir la fecha en la que la contraté", agregó.

"Trabajar con ese tipo de personas que tiene trayectoria de extorsionar, de no cumplir, pues no es nuestro interés, sólo queremos recuperar nuestra pérdida", añadió para después afirmar que está trabajando con las autoridades gringas para que Alejandra Guzmán sea castigada.