Yadhira Carrillo afirma que está muy enferma desde que encarcelaron a su esposo

Yadhira Carrillo está completamente devastada por el encarcelamiento de su esposo Juan Collado, pues afirmó que desde que está tras las rejas su estado de salud ha mermado muchísimo.

Así lo afirmó Yadhira Carrillo a los medios de comunicación, a los cuales les afirmó que ver a su marido “entambado” le ha cobrado factura a ella.

“Ha cobrado una factura muy, muy, muy alta, y me da mucha tristeza que sea a través de pagar un precio que no teníamos que haber pagado nosotros, pero se lo ofrecemos a Dios y ya”, inició en sus palabras.

“No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor ‘bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado, pesado, muy difícil”, lamentó la famosa.

Por si fuera poco, Yadhira Carillo se disculpó por su apariencia demacrada ante la prensa, pues dijo que se le veía mal un ojo.

“Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento, no estoy muy visible, perdón, no estoy muy linda para… pero aquí estoy con ustedes, les mando un beso y ahí vamos a seguirle”, pronunció.

Finalmente, la actriz dijo que ella siempre defenderá a su marido, sin importarle los crímenes de los cuales se le acusan:

“Para que yo no esté al lado de él apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida, pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada, donde él esté estaré siempre, y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí”, remarcó.