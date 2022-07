Olivia Collins confiesa que intentó quitarse la vida por su marido violento

Olivia Collins devastó a sus fans, pues confesó que intentó suicidarse debido a que su exesposo Silvio García era extremadamente violento con ella y sus hijas.

Así lo reveló a los medios de comunicación, a los que les remarcó que no se quitó la vida debido a una mujer que la salvó.

"Sí llega el tema (intento de suicidio), sí... yo traté de hacerlo, pero tenía un ángel que se llama Cata... y que se quedó allá, con su hijo; y ella me la llevé yo de aquí de México, y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado de mi vida", señaló.

"De esa experiencia aprendí mucho y tuve dos hijas maravillosas, y ahora tengo un nieto maravilloso que si eso, ya que pasó que era el karma, era lo que tenía que aprender, pues ahora tengo el dharma", abundó Olivia Collins.

"Sí, puedo decir que llegas a un momento en que ya, la justicia divina viene a ti", remarcó.

Olivia Collins contó que sus hijas la han impulsado a hablar sobre sus intenciones suicidas: "dicen 'No, mamá, lo debes de hablar, lo debes de decir, porque las mujeres te están esperando; y tú, que eres una persona pública, y que tú que eres una mujer empoderada, pues puedes decir que eres como todas, que te pasó también y que fue grave; también nosotras, mamá, sufrimos todo eso".

"Nadie te puede quitar tu autoestima, nadie te puede decir 'no hagas esto', nadie te puede violentar. He sido una mujer, una guerrera... he vivido muchas cosas, he aprendido de ello. Lo tomo como un aprendizaje, y ese aprendizaje me ha llevado a ser la mujer que soy ahora, y la mujer que yo les he enseñado a mis hijas que sean", sentenció Olivia Collins.