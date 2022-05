¿La Chilindrina quiere ser "sugar mommy"? La actriz está buscando novio

La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, reveló que está en busca del amor y prefiere que sea alguien menor que ella.

“La Chilindrina” ofreció una entrevista a la revista TVyNovelas en la que señaló que se siente más joven de la edad que tiene.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada. Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada… ¡Estoy muy nueva!”, dijo la actriz.

Hace tres años “La Chilindrina” enviudó, luego de haber estado más de 40 años casada con el locutor Gabriel Fernández y ahora la actriz asegura que se siente sola y busca un hombre que le haga compañía.

Y aunque está dispuesta a encontrar el amor de nuevo, “La Chilindrina” asegura que no usaría aplicaciones de citas para conocer a alguien, pues señala que le da miedo encontrarse con estafadores o con hombres jóvenes que la busquen solo por dinero.

“Tiene que ser un hombre independiente que no me de, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones”, aseguró la actriz.

Además, María Antonieta señala que está en un momento en el que busca disfrutar un poco la vida.