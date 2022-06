Alejandra Guzmán cambia de look y luce 20 años más joven (VIDEO)

La cantante Alejandra Guzmán sorprendió a sus fans al estrenar un nuevo look con el que luce aún más rockera.

A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Guzmán publicó un video del momento en el que se realiza su cambio de look.

La cantante dejó atrás su cabellera rubia y ahora se hizo un mohicano, por lo que se rapó la mitad de la cabeza.

Fans de Alejandra Guzmán aplauden su nuevo estilo

Los fans de Alejandra Guzmán aplaudieron que la cantante se atreviera a hacerse un cambio en el cabello. En los comentarios los seguidores de la artista no se cansaron de llenarla de halagos y señalaron que, incluso, luce 20 años más joven.

“Ale guapa siempre te verás hermosa, eternamente bella”, “Increíble siempre camaleónica”, “Qué hermoso look mi Guzmán saludos”, “Este video debería llamarse ‘cómo lucir 20 años más joven en un video’”, fueron algunos de los comentarios para la cantante.

Sin embargo, no todos sus fans estuvieron de acuerdo con el nuevo look de Alejandra Guzmán, pues algunos señalaron que no les gustó y que consideran que la artista luce mejor con el pelo largo.