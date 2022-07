Cynthia Klitbo y Niurka se pelean por culpa de Juan Vidal: "Es una mujer ardida" (VIDEO)

Cynthia Klitbo y Niurka se enfrascaron en una guerra de declaraciones por culpa de Juan Vidal, ya que mientras la actriz lo acusa de violencia, la vedette lo defiende, tras el amorío que tuvieron en La Casa de los Famosos 2.

Todo lo que debes saber del pleito entre Cynthia Klitbo y Niurka

Todo empezó porque Cynthia Klitbo denunció que Juan Vidal la maltrató cuando eran novios, el Rey Grupero exhibió un audio en el que se escucha la voz del actor hablarle fuerte a la actriz.

Niurka estaba en La Casa de los Famosos 2 con Juan Vidal, en donde tuvieron un amorío en el que, dijo la vedette, tuvieron relaciones sexuales dentro del programa.

A su salida del reality show, Niurka defendió a Juan Vidal y dijo que lo esperaría para continuar su romance fuera del programa, pero el actor nunca quiso ver a la vedette y ni le respondió los mensajes.

Estos días salieron a la luz unos mensajes en los que Juan Vidal insulta a Cynthia Klitbo, luego de que ella le pide que le pague el dinero que le debe.

Niurka volvió a defender a Juan Vidal y aseguró que Cynthia Klitbo se está proyectando como una mujer ardida.

“Verdaderamente me da mucho reparo que ella esté pasando por una situación que la esté proyectando públicamente como una mujer ardida, cosa que no se puede borrar. No se puede tapar el Sol con un dedo”, dijo Niurka.

Pero Cynthia Klitbo no se quedó callada y dijo que ya no le seguiría el juego a Niurka, debido a que no es su estilo.

“Yo no puedo hablar de la señora porque como ella dice, sólo somos compañeras y yo soy una primera actriz. Yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja… Con toda pena, pero tengo muchas cosas que hacer, estoy saturada de trabajo y no me voy a poner a mercadear porque no es mi estilo”, dijo la actriz.