La Casa de los Famosos 2: Niurka revela que tuvo relaciones con Juan Vidal y sin protección (VIDEO)

Niurka salió de La Casa de los Famosos 2 en medio de la polémica, luego de que los fans del programa hicieron campaña en redes sociales para sacarla del reality show.

La vedette ofreció sus primeras declaraciones tras ser eliminada de La Casa de los Famosos 2 y habló de su romance con Juan Vidal. La cubana señaló que vivió momentos muy especiales junto al también actor.

Niurka confesó que tuvo intimidad con Juan Vidal en La Casa de los Famosos 2

Niurka dio una entrevista en el programa De primera mano y señaló que ella y Juan Vidal tuvieron un encuentro íntimo tres veces en La Casa de los Famosos 2.

La vedette, junto con su hija, contó que la producción de Telemundo exhibió todos los momentos de ella en el programa, excepto cuando tuvo relaciones con Juan Vidal: “Eso sí lo cuidaron”.

Asimismo, reveló que ella y Juan Vidal no usaron protección cuando estuvieron juntos porque los dos son personas sanas y limpias.

¡#Niurka admite que su romance con #JuanVidal es REAL y que lo esperará a que salga de LCDLF2 para continuar con la pasión!#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/AnqWN16Hy2 — De Primera Mano (@deprimeramano) June 21, 2022

"Soy una mujer sana, higiénica. Traigo, y él también, entre nuestras cosas nuestros productos íntimos. Yo creo que somos personas maduras, no somos niños. Él es un hombre de 40 y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, hubo mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me arrepiento para nada", dijo Niurka.

La cubana reveló que va a esperar a que Juan Vidal salga de La Casa de los Famosos 2 para continuar su romance afuera.

La vedette fue advertida de que recientemente Cynthia Klitbo, ex de Juan Vidal, reveló que el actor le debe dinero y que además él fue violento con ella.

Ante esta declaraciones Niurka indicó que entonces no le prestará dinero a Juan Vidal y que en caso de que la violente ella lo golpeará dormido.