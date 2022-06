Filtran AUDIOS en los que Juan Vidal de La Casa de los Famosos 2 maltrata a Cynthia Klitbo

Juan Vidal, quien es participante de La Casa de los Famosos 2, fue acusado de maltratar a su exnovia la actriz Cynthia Klitbo.

En el programa Chisme No Like, el Rey Grupero filtró una serie de audios en los que se escucha a Juan Vidal agrediendo verbalmente a Cynthia Klitbo.

En el audio se puede escuchar el momento en el que Juan Vidal le reclama a la actriz por roncar mientras duerme.

“Si claro corazón, para ti ahorita todo es simple, tú estás madura y estás tan bien y yo tan mal. Mamá con usted no se puede dormir ok, roncas como un tren.

"Amanezco cansado, desbaratado, irritable, si tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo está bien ponme como el ogro que quieras, pero con esta situación no se puede más y menos cuando estas ofendiéndome, maltratando y jodiendo. No puedo dormir contigo me muero de sueño", se escucha decir a Juan Vidal de La Casa de los Famosos 2.

En el audio también se escucha que Juan Vidal dice que Cynthia Klitbo vive en su propio mundo, sin embargo, en la conversación se escucha la voz de Cynthia Klitbo, quien trata de defenderse, pues al parecer Juan Vidal atacó al Rey Grupero en dichos audios.

"La verdad yo no puedo con eso, porque te he dicho que las relaciones así no me gustan y luego me sales con que el padrote del Rey Grupero, qué tiene que ver Rey Grupero pa’ empezar.

"Dos, él nunca me pidió dinero, el me daba 6 mil pesos a la semana cuando estábamos en la casa para el súper, me pagó mi tarjeta de 30 mil pesos, me mando flores hasta Perú, me regaló una moto y una laptop a mi hija, de qué padrote estás hablando. En esa apariencia de naco hay un caballero y yo jamás llegué a esos niveles con él, no quiero una relación así", dice la actriz.

Rey Grupero dice que Juan Vidal atemorizaba a Cynthia Klitbo

Por su parte, Rey Grupero señala que lo que él percibe en esos audios es que Juan Vidal atemorizó a Cynthia Klitbo. Señaló que Juan Vidal buscó a la actriz con el fin de conseguir trabajo, pues solo cuando había proyecto Juan Vidal disminuía los maltratos hacia la actriz.