Cynthia Klitbo afirma que su ex Juan Vidal tiene problemas de ira y es vividor: "Es chichifo"

En su momento, Cynthia Klitbo había dicho que no iba a dar grandes detalles respecto a por qué terminó su romance con Juan Vidal. No obstante, la actriz acaba de revelar que el famoso es un vividor, le debe dinero y además es un macho con problemas de ira.

Así lo afirmó Cynthia Klitbo a los medios de comunicación, a los cuales les contó de cómo era el día a día de ser pareja de Juan Vidal.

“Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta”, pronunció.

Asimismo, Cynthia Klitbo dio a conocer públicamente que Juan Vidal le debe dinero y que no se lo quiere pagar como se debe.

“Ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares y si yo te enseñara las ofensas que hay en los chats de su parte, cómo le habla a las mujeres y cómo se expresa de las mujeres te daría dolor de muelas”, dijo.

“No lo voy a llevar a una instancia legal, uno tiene que saber cuando anda con un hombre y cuando anda con un chichifo y esos tienen un precio y se paga, es lo que costó” remarcó.

En contraste, Cynthia Klitbo afirmó que Rey Grupero es un caballero y que hasta la fecha la protege:

“A mí el Rey Grupero, y a la fecha, me sigue protegiendo, me cuida, me procura si mi corazoncito está bien, si está mal, me cuenta sus cosas, me apoyó siempre económicamente, me daba una lana mensual cuando no teníamos ni un peso los dos en la pandemia. hicimos una pareja, ahí un ‘match’ increíble”, puntualizó.