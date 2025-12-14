Salomón Jara anuncia nueva Constitución para Oaxaca y agenda de grandes obras

El gobernador Salomón Jara Cruz presentó una agenda estratégica de proyectos que se impulsarán durante la segunda mitad de su mandato, entre los que destaca la elaboración de una nueva Constitución para Oaxaca, así como obras de infraestructura, movilidad, vivienda y medio ambiente.

Durante su mensaje por el Tercer Informe de Gobierno, Jara Cruz informó que enviará al Congreso del Estado un proyecto constitucional construido con la participación ciudadana y basado en el constitucionalismo popular, que reconozca el papel de los pueblos originarios y la interculturalidad, según explicó en su intervención.

Entre los principales proyectos anunciados se encuentran el rescate y saneamiento de los ríos Salado, Atoyac y Los Perros, la construcción de un parque lineal en la ribera del Atoyac y la rehabilitación total de calles y avenidas en la zona metropolitana de Oaxaca.

El mandatario también anunció la rehabilitación de mil kilómetros de carreteras estatales, la construcción de 500 kilómetros de caminos artesanales y obras hidráulicas como presas, represas y ollas de agua, especialmente en la Mixteca.

En materia social, Salomón Jara Cruz informó sobre la construcción de 10 mil viviendas en comunidades marginadas y la edificación de dos Centros Integrales de Revalorización de Residuos Sólidos en la Costa y el Istmo.

Asimismo, destacó proyectos estratégicos como el corredor Zapoteca–Vinizá, la ampliación del transporte colectivo moderno, la construcción de la presa Mujer Solteca, nuevos cuarteles de policía, infraestructura deportiva y cultural, y un banco comunitario de semillas nativas.

Finalmente, el gobernador reiteró que estos proyectos buscan consolidar un nuevo pacto social, con un gobierno de territorio que atienda de manera directa las necesidades de las comunidades.

am