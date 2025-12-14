Oaxaca está en su mejor momento económico, celebra Salomón Jara en Tercer Informe

El gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que Oaxaca vive su mejor momento económico, al duplicar los ingresos públicos estatales, reducir de manera significativa la deuda heredada y registrar crecimientos históricos en sectores como la industria, la construcción y el turismo.

Durante el mensaje por su Tercer Informe de Trabajo y Resultados, Jara Cruz informó que en tres años su administración pasó de una recaudación anual de 3 mil 800 millones de pesos a 7 mil millones de pesos en 2025, lo que representa un incremento sin precedentes, según detalló en su mensaje.

El mandatario explicó que este fortalecimiento financiero permitió destinar 28 mil millones de pesos a inversión pública, de los cuales 12 mil millones se canalizaron a programas sociales y 16 mil millones a la ejecución de 5 mil 935 obras en las ocho regiones del estado.

En materia de deuda, Salomón Jara señaló que su gobierno recibió una carga financiera de 35 mil millones de pesos, acumulada por administraciones anteriores. En contraste, afirmó que en tres años se han pagado más de 14 mil 600 millones de pesos de capital, además de intereses, lo que ha permitido “deshipotecar el futuro de Oaxaca”, dijo en su discurso.

El gobernador destacó que el buen manejo financiero sostiene las políticas de bienestar. Indicó que, en dos años, 280 mil personas salieron de la pobreza y 165 mil de la pobreza extrema, lo que redujo este indicador del 58.4 al 51.6 por ciento.

En el ámbito productivo, Jara Cruz afirmó que Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en crecimiento industrial, del PIB y de la construcción, además de haber superado la inversión extranjera registrada en el sexenio anterior. También destacó un incremento de 5.3 por ciento en el empleo formal.

Finalmente, resaltó el impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que posiciona a Oaxaca como un nuevo epicentro logístico y comercial del sur-sureste del país.

