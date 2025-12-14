Oaxaca reduce más de 23% la incidencia delictiva y escala al 5o lugar nacional en seguridad, informa Salomón Jara

El gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que Oaxaca logró una reducción de más de 23 por ciento en la incidencia delictiva, lo que permitió que el estado pasara del octavo al quinto lugar nacional en seguridad, como resultado de una estrategia coordinada con la federación y los municipios.

Durante su mensaje por el Tercer Informe de Trabajo y Resultados, Jara Cruz destacó que estos avances son producto del trabajo conjunto en las mesas de construcción de paz, así como de una política de cercanía territorial con los 570 municipios, según expresó en su discurso.

El mandatario señaló que Oaxaca cuenta con 15 coordinaciones regionales de seguridad, las cuales son visitadas de manera periódica para atender las problemáticas locales y fortalecer la prevención del delito. “Trabajamos muy cerca de los pueblos para garantizar la paz en todas las regiones”, afirmó.

Jara Cruz subrayó que la estrategia estatal está alineada con el modelo nacional de seguridad, diseñado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual prioriza la atención a las causas, la dignificación policial y el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación, se lee en la transcripción del mensaje.

Como parte de este fortalecimiento institucional, el gobernador anunció la operación de un nuevo C5, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y brindar mayor tranquilidad a las familias oaxaqueñas.

Además, resaltó que la política de seguridad se complementa con una agenda de diálogo social y resolución de conflictos, particularmente en comunidades con conflictos agrarios históricos. En ese sentido, destacó el primer retorno voluntario, seguro y digno de familias desplazadas en San Juan Tujila Mixe, un hecho que calificó como inédito a nivel nacional.

Finalmente, Jara Cruz afirmó que la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo social y económico del estado, y reiteró que su gobierno continuará trabajando para consolidar un Oaxaca en paz, con justicia y gobernabilidad.

am