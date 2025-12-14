‘La Primavera Oaxaqueña no es un discurso, es un cambio real’: Salomón Jara en su Tercer Informe

Salomón Jara durante su mensaje por el Tercer Informe de Trabajo y Resultados.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que su administración ha sentado las bases de una transformación profunda del estado, con gobernabilidad, estabilidad democrática y combate a la corrupción, al presentar su Tercer Informe de Trabajo y Resultados.

En el mensaje que dio a la ciudadanía por su Tercer Informe de Trabajo y Resultados, desde el Auditorio Guelaguetza, Jara Cruz sostuvo que la llamada Primavera Oaxaqueña no es un discurso, sino un modelo de gobierno que busca poner el poder al servicio de las mayorías, inspirado en los valores comunitarios y en la reparación de la deuda histórica con los pueblos originarios.

El mandatario señaló que su legitimidad no proviene únicamente del triunfo electoral, sino de un origen popular y de lucha social, así como de la cercanía permanente con las comunidades.

Asimismo, Salomón Jara subrayó que su gobierno respeta la legalidad y las libertades públicas: “No perseguimos ni reprimimos a nadie”, expresó.

En materia de gobernabilidad, destacó que en el proceso electoral de 413 municipios regidos por sistemas normativos indígenas, el 95 por ciento de las elecciones se ha desarrollado en paz. Añadió que el gobierno estatal no interviene en la vida interna de partidos, sindicatos ni comunidades.

Jara Cruz aseguró que su administración ha combatido los privilegios, la corrupción y la impunidad, y que se conduce con “autoridad ética y moral”.

En ese sentido, afirmó que su gobierno cumple los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, compromiso asumido desde el inicio de su gestión.

Como ejemplo, destacó el manejo de los recursos públicos. Indicó que en 2023 y 2024 se auditó el 94 por ciento de los recursos federales recibidos por el estado y que las observaciones representaron apenas el 0.2 por ciento, de acuerdo con los resultados oficiales mencionados en su intervención.

El gobernador contrastó estas cifras con administraciones anteriores, al señalar que a gobiernos pasados se les observaron montos significativamente mayores. En su caso, dijo, las observaciones suman 460 millones de pesos, lo que coloca a Oaxaca entre las entidades con menor monto observado a nivel nacional.

Finalmente, Salomón Jara sostuvo que su administración ha demostrado que “cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo”, es posible avanzar hacia un nuevo pacto social, mejorar la seguridad, impulsar el desarrollo económico y construir infraestructura para elevar la calidad de vida de las y los oaxaqueños.

am