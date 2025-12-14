Salomón Jara da mensaje por su Tercer Informe de Gobierno en Oaxaca este domingo

Salomón Jara da mensaje este domingo por su Tercer Informe de Trabajo y Resultados en Oaxaca.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, da un mensaje este domingo con motivo de su Tercer Informe de Trabajo y Resultados, en el cual detallará las acciones que se completaron de 2024 a 2025 en favor de las y los oaxaqueños.

Así lo anunció el titular del Ejecutivo estatal a través de una publicación en redes sociales, en donde detalló que el mensaje por su Tercer Informe será transmitido vía medios digitales, así como por la señal de la televisora CORP TV, a partir de las 09:30 horas de este domingo 14 de diciembre.

Mañana es nuestro Tercer Informe de Trabajo y Resultados, donde daremos a conocer al pueblo las acciones que hemos llevado a cabo desde la #PrimaveraOaxaqueña.



Las y los invitamos a seguir la transmisión a partir de las 9:30 de la mañana, a través de nuestras redes sociales… pic.twitter.com/OoKDsmFIjp — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 14, 2025

“Mañana es nuestro Tercer Informe de Trabajo y Resultados, donde daremos a conocer al pueblo las acciones que hemos llevado a cabo desde la #PrimaveraOaxaqueña”, escribió Jara Cruz en redes sociales.

Previamente, el gobernador publicó en redes sociales que se encontraba “afinando los últimos detalles” para el mensaje que dará a conocer a la ciudadanía este domingo.

Estamos afinando detalles de nuestro discurso para el informe del día de mañana. pic.twitter.com/bWHXmZj9Zh — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 14, 2025

Salomón Jara entregó su Tercer Informe de Trabajo y Resultados al Congreso del Estado de Oaxaca, como lo mandata la Constitución, después de lo cual dará a conocer su contenido, avances y logros a las y los oaxaqueños.

Durante la ceremonia en el Congreso, el titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, en representación del gobernador, remarcó el compromiso del Ejecutivo estatal con la rendición de cuentas a la ciudadanía.

“Este informe es resultado del profundo amor y el compromiso con que asumimos la responsabilidad diaria de seguir construyendo un presente y un futuro en el que las y los oaxaqueños vuelvan a vivir en un territorio digno y justo”, aseguró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am