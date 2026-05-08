Jalisco propone suspender clases solo 4 días por el Mundial; advierte impacto en aprendizajes con propuesta de SEP

La Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) rechazó haber planteado el concluir el ciclo escolar el próximo 5 de junio a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además, propuso la suspensión de clases por 4 días, mientras se realizan los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la entidad.

Asimismo, advirtió que los ajustes propuestos por la SEP podrían representar un impacto en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes, así como para la organización de las familias.

“Estamos de acuerdo en que las y los docentes tengan mayor oportunidad de descanso, sin embargo, los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen a la adecuada organización escolar”, señaló la Secretaría de Educación de Jalisco.

TE RECOMENDAMOS: Al menos 30 personas lesionadas Por incendio en Los Mochis ya suman 6 muertos

En ese sentido, aseguró que la postura del Gobierno de Jalisco ha sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio. Agregó que la entidad tiene una propuesta en la que se contempla la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara, durante los cuatro días en que se desarrollarán partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Ell impacto negativo que los ajustes propuestos por la SEP pueden representar en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes, así como para la organización de las familias”, concluyó.

En Jalisco estamos en contra de adelantar las vacaciones en educación básica, porque es una medida que afecta la educación y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños.



Además, genera una presión desproporcionada sobre el sistema de cuidados de las familias, integrado en… pic.twitter.com/eygXXkL8ZM — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) May 8, 2026

Advierten impacto a mujeres cuidadoras

Por su parte, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco afirmó que la modificación en el calendario escolar afecta principalmente a las mujeres.

Agregó que el golpe representaría un riesgo a la estabilidad económica y la salud de miles de cuidadoras, que ya cuentan con un trabajo programado con los menores.

Además, dijo, aumenta la posibilidad de improvisar los cuidados durante los 3 meses de posibles vacaciones.

Por último, aseguró que adelantar el final del ciclo escolar que sumaría al rezago de educación que se tiene desde la pandemia de COVID-19, que inició en México el 23 de marzo de 2020, con el confinamiento.

Por ahora, la SEP se ha mantenido en su intención de adelantar el cierre de ciclo escolar, debido a las altas temperaturas y al Mundial de 2026. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha afirmado que solo se trata de una propuesta y no de un hecho consumado.

Pronunciamiento desde la Secretaría de @IgualdadJalisco sobre el ajuste al calendario escolar 2025-2026. 👇 pic.twitter.com/3x2eJzc67D — Sría. Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (@IgualdadJalisco) May 8, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR