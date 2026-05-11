Guerrero mantiene atención permanente a familias desplazadas en la Montaña baja 

El Gobierno de Guerrero continúa con las acciones de atención integral, seguridad y acompañamiento social a las familias desplazadas de la región Montaña Baja, en coordinación con el Gobierno de México y las instituciones que integran la Mesa para la Construcción de la Paz.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la federación trabaja de manera conjunta con las autoridades estatales para atender la situación que se registra en comunidades de Chilapa.

“Lo mencionó hoy el secretario de Seguridad y, junto con la Secretaría de Gobernación, estamos trabajando ahí para poder proteger a la población”, expresó Claudia Sheinbaum.

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Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que se mantiene contacto con las familias afectadas y se fortalecerá la presencia de la Guardia Nacional para brindar protección y generar condiciones que permitan el retorno seguro de las personas desplazadas a sus comunidades.

Por su parte, el Gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, mantiene desplegadas brigadas de atención social y operativos de seguridad en localidades de la Montaña Baja, donde además se activaron protocolos de apoyo humanitario, levantamiento de censos y acompañamiento institucional.

Además se brinda atención directa a las familias desplazadas en Alcozacán, así como seguimiento permanente en comunidades como Tula y Coatzingo.

Las autoridades estatales reiteran que la prioridad es preservar la integridad de la población, fortalecer el diálogo con las comunidades y mantener la coordinación entre Federación, Estado y municipios para restablecer la estabilidad social en la región.

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FGR