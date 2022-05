Fans tachan a Nodal de "machito tóxico" por filtrar mensajes de Belinda: "Caíste bajo"

A sus 23 años, a Christian Nodal aún le falta madurar y eso se lo dejaron ver sus fans, pues fue severamente criticado y calificado como un "machito tóxico" por los internautas por filtrar los mensajes que le mandó Belinda.

A través de su Twitter, Nodal compartió una captura de un chat de Belinda, en el que la famosa le pide dinero para el dentista y además le dice que la ha hecho sufrir y le ha “destruido la vida entera”.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

“Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa; ya no voy a seguir así ni con tu gente, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, le dice Belinda en el chat a Nodal.

El famoso acompañó la captura con un tuit en el que despotricó en contra de la madre de Belinda, a quien acusó de explotarla, y en el que afirmó estar “sanando”:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, señaló Nodal.

Ay no me digas que necesitas “defenderte” si tu sabes la situación de beli y su familia que necesidad hay de que subas un ss de beli? Y si te dolió el comentario de la madre, como “artista” creo que recibes el dinero necesario para ir a terapia y sanar… — G E T S E M A N Y 🛼 (@R___RG00) May 18, 2022

Las respuestas de los fans no se hicieron esperar, pero lejos de apoyar a Christian Nodal lo atacaron severamente por dar a conocer la conversación privada que tuvo con Belinda, recriminándole que él no busca “sanar” sino manchar la imagen de Belinda.

“Conversación a medias, mensajes eliminados, sin tus respuestas, tu objetivo no es ‘sanar’, tu objetivo es manchar la imagen de alguien a quien le está yendo bien y tú no puedes soportar verlo”, “Te me caíste Nodal. Eso no se hace” y “No mames. Qué bajo has caído. ¿Tanto te afectó el comentario de la señora? Cuando tu mamá hizo lo mismo no te vimos ardidito. Qué pose de víctima tan patética”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, le sugirieron a Nodal que se dedique a su carrera, pues Belinda no ha filtrado ninguna intimidad suya ni lo ha atacado como él a ella.

No mames. Qué bajo has caído. Tanto te afectó el comentario de la señora? Cuando tu mamá hizo lo mismo no te vimos ardidito.

Qué pose de víctima tan patética. — Lalera & Belicabronator (@YesImBloodyMary) May 18, 2022

“Wey ya dedícate a tu carrera y deja de hablar de una mujer, si ella está callada no entiendo el por qué, exponer cosas de su relación, tanto tú como ella se dieron cosas, que quien más o quien menos, quédate con eso, y enfócate en ti”, “No la expongas a ella, eso no es de hombres Nodal” y “Ay no me digas que necesitas ‘defenderte’ ¿si tú sabes la situación de Beli y su familia, qué necesidad hay de que subas un ss de beli?”, le dijeron.