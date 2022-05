Belinda y Danna Paola protagonizarán versión mexicana de "Chicas pesadas"

“Chicas Pesadas” es una de las películas de culto más queridas de los últimos tiempos, motivo por el cual los fans están a la expectativa luego de que se anunció que Belinda y Danna Paola estelarizarán la versión mexicana.

Fue el productor Alejandro Gou quien dio la noticia, pues busca hacer un remake teatral y bien mexicano de “Chicas pesadas” y para ello ya tiene confirmadas a Danna Paola y Belinda.

“Estoy esperando los derechos de estos güeyes, que estoy friegue y friegue que me dejen los derechos, que según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo”, dijo Gou sobre el proyecto.

#Cuando me los den yo tengo el sí de Dana y el de Belinda, nada más es encontrar fechas de ellas”, remarcó sobre la participación de Danna Paola y Belinda.

Asimismo, Gou compartió que le ofreció a Danna Paola hacer un papel en “José El Soñador”, “me dijo que feliz lo hacía, que nada más hay que ver fechas, sería una invitada especial. Sería un placer que Danna hiciera unas funciones de invitada, no es seguro, le encantó la obra”.

Finalmente, el productor aseguró que Belinda le dijo que sólo con él ella volverá a hacer teatro.

“Yo tengo puras cosas buenas de hablar con ella de ‘Hoy no me puedo levantar’, dijo que si volvía hacer teatro con el único que volvería a hacer teatro es conmigo y bueno vamos a ver que hay, ojalá sea ‘Mean Girls’, porque sería maravilloso, pero si no hay que buscarle hay muchas obras”, remarcó.