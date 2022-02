Danna Paola explota contra revista por enfocarse en su cuerpo: "Me hicieron body shaming muchos años"

Danna Paola se enojó contra la publicación de una revista porque en la entrevista que le hicieron se enfocaron en el aspecto de su cuerpo.

La cantante de “Mala fama” publicó en redes sociales que mientras estaba en el aeropuerto para ir al Fashion Week de Milán compró la revista para ver cómo quedó la entrevista. Sin embargo, al ver el texto que señalaba “Danna Paola estrena nueva figura” la actriz y cantautora se molestó.

“Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing”, escribió Twitter.

Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing

Sin embargo, en Instagram publicó un comunicado más extenso para hablar sobre por qué se molestó con la publicación.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”, comentó Danna Paola en el mensaje.

Mensaje de Danna Paola en redes Foto: Especial

La cantante señaló que en la revista hicieron mucho énfasis en su aspecto “en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también…”, explicó la artista.

Danna Paola explicó que busca abordar el tema de manera positiva porque sufrió body shaming de parte de los medios de comunicación.

“En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”, concluyó.

KR