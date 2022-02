Danna Paola reacciona al tétrico saludo que le mandó Eleazar Gómez ¿Se van a ver?

Hace unos días Eleazar Gómez le mandó un tétrico y perturbador saludo a Danna Paola, quien fue su novia y a quien violentó durante su relación; motivo por el cual la famosa emitió una contundente respuesta ante dichas palabras.

Fue en una entrevista en la que se le preguntó a Eleazar Gómez si está dispuesto a trabajar con Danna Paola, a lo que respondió: “si hubiera situaciones como la de hoy que nos estamos reuniendo, por supuesto que sí”.

Tras ello, el ex presidiario y agresor de Teffy Valenzuela le mandó un inquietante saludo a Danna Paola y a Violeta Isfel que ha dado mucho de que hablar.

“Hace mucho tiempo que no las veo, les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho como contacto”, dijo Eleazar Gómez.

Tras ello, Danna Paola fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lugar en la que la prensa le preguntó su sentir hacia el saludo de su ex.

“Qué bueno, me da mucho gusto, que se dedique al altruismo. No (tengo comunicación con él)”, afirmó.

Finalmente, cuando se le preguntó de su presunta relación tóxica con Alex Hoyer, Danna Paola expresó furiosa:

“¡Ay amigos, de verdad!, o sea, move on, estamos en otros tiempos… yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas”, remarcó.

rc