Danna Paola niega que esté en una relación tóxica: "No me dejo maltratar"

Danna Paola rompió el silencio y aclaró que ella no se deja maltratar ni por un novio ni por nadie, luego de que la revista TVNotas publicara un artículo en el que señala que los familiares de la cantante no ven con buenos ojos la relación entre ella y Alex Hoyer, el supuesto novio.

“Una persona cercana a ella nos contó que su relación continúa, pero él no es muy del agrado de los familiares de la intérprete, pues no la trata bien y, al parecer, quiere colgarse de su fama porque ya hasta se está involucrando en su música”, se lee en la publicación.

Según la revista, la fuente que entrevistaron, el supuesto novio de Danna Paola es muy celoso.

“Es superceloso e inseguro, pues como no están juntos todo el tiempo, ya que ella vive en la CDMX y él en Monterrey, teme que algún otro chavo la enamore, pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación. Además, la controla en todo y ya hasta metió su cuchara en su carrera”, dice la publicación.

Danna Paola responde a la revista

Luego de que se diera a conocer este artículo, Danna Paola no se quedó callada y negó que ella tuviera una relación tóxica y que sufriera maltratos.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, se lee en el mensaje de Twitter de la cantante. Además, dijo que la publicación subestima su inteligencia y su fuerza como mujer.

