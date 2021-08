Ximena Sariñana releva que se agarró a golpes con Danna Paola ¿Qué pasó? (VIDEO)

Ximena Sariñana se subió al auto del Escorpión Dorado y confesó que se agarró a golpes con Danna Paola.

Ximena Sariñana le dijo al youtuber que antes de encontrarse con él, la última entrevista que vio fue la que le hizo a Danna Paola, en la que la actriz de “Élite” cuenta una anécdota de cuando le pegó a una niña porque la molestó en uno de los llamados.

A lo que Ximena Sariñana dijo que ella era esa niña a que la Danna Paola le pegó. “Yo era esa niña a la que se put*ó Danna Paola”, confesó la artista entre risas al influencer.

Esta fue la historia de la pelea con Ximena Sariñana, según Danna Paola

Ximena Sariñana no entró en detalles sobre aquella pelea, pero Danna Paola sí contó el acontecimiento, pero sin decir nombres.

La intérprete de “Mala fama” dijo que todo ocurrió cuando tenía cerca de nueve años cuando grababa una telenovela y una niña se le acercó a decirle “horrible” y “burra”, ya que Danna Paola estudiaba en el foro y no iba a la escuela normal.

“Ella era mayor que yo y me empezó a preguntar no sé qué cosas de historia que obviamente yo no respondí porque yo no sabía. Entonces me dijo ‘eres una burra y no sabes nada, y aparte estás horrible, no sé por qué eres la protagonista”, contó Danna.

La actriz de “Élite” le dio una cachetada a Ximena y mandaron a llamar a la productora porque ella estaba golpeando a sus compañeras de elenco.