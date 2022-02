Eleazar Gómez anuncia que volverá al teatro, tras salir de la cárcel por violento

Eleazar Gómez por fin dedicó unas palabras a los medios de comunicación y dio a conocer que regresará a los escenarios en una obra de teatro, lo cual será su primer trabajo actoral tras salir de la cárcel por agredir a su ex Tefi Valenzuela.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Eleazar Gómez justificó su huida de la prensa en su última aparición pública, diciendo que quiso evitar un aplastamiento:

“Quiero aclarar que la vez pasada no es que no quisiera hablar con ustedes, siempre estoy muy agradecido de que estén tan al pendiente de mi carrera y de mi familia. Lo que pasó es que no pude darles ninguna declaración porque (la prensa iba) a aplastarnos a todos”, dijo.

Cuando fue cuestionado respecto a Tefi Valenzuela, Eleazar Gómez se molestó, pero evitó hablar sobre el tema y aseguró que está abierto al amor y que desea ser papá.

Tras ello, el famoso reveló que volverá a actuar: “voy a regresar a los escenarios, va a ser en teatro, eso sí lo puedo decir, estamos próximos a estrenar y aprovecho porque estoy tomando fotos para la portada del álbum que estoy preparando”, añadió.

“Estoy empezando de cero y eso es lo que quiero transmitirle a la gente que ha venido conmigo desde el inicio de mi carrera y hasta la fecha. Es un comienzo y no significa que no exista nada, es que es un comienzo siempre para adelante”, concluyó.

