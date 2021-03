Experta analiza lenguaje corporal de Eleazar Gómez (VIDEO)

Eleazar Gómez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que ofreció disculpas a Tefi Valenzuela por haberla agredido. Adriana González, especialista en psicología del rostro con 20 años de experiencia en perfilaciones criminales, hizo un análisis del lenguaje corporal del actor al emitir su disculpa pública.

La especialista acudió al programa de Venga La Alegría y habló sobre los gestos y expresiones de Eleazar Gómez al momento de hacer su disculpa.

La experta en lenguaje corporal señaló que cuando Eleazar Gómez habla sobre Tefi Valenzuela y le ofrece la disculpa no está siendo sincero.

"Cierra los ojos, eso nos habla de que se desconecta, que en realidad no hay un intercambio emocional, es decir, no está dando una respuesta sincera y se está aislando de Stefi, en particular de ella, y nos está diciendo que no quiere ofrecerle una disculpa, se está sesgando… y además no está seguro de lo que está haciendo", explicó la especialista.

Adriana González reveló que cuando el actor Eleazar Gómez habla sobre la terapia que debe tomar como parte de las indicaciones del juez, tampoco está siendo honesto y que se ve que siente rechazo hacia el tratamiento psicológico.

“Cuando habla de tomar sus terapias…. levanta la barbilla y marca una arruga a los lados de la nariz. Esto significa que el individuo siente asco, siente rechazo cuando habla de sus terapias, es decir, él no va a estar nada a gusto tomándolas, ya está bloqueado y no va a servir absolutamente de nada el tratamiento que tome”, comentó la experta.